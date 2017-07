Tecto cai junto a idosa no Porto

Mulher de 90 anos ficou sem a casa onde sempre viveu.

Por Patrícia Lima Leitão | 10.07.17

Idosa ficou desajolada após derrocada

A idosa, de 90 anos, estava sozinha no quarto, ontem de manhã, às 09h30, quando viu parte do tecto ruir. Conseguiu sair da habitação e pedir ajuda a um vizinho, que alertou os bombeiros. A casa, na rua de São Bento da Vitória, centro do Porto, ficou sem condições de habitabilidade."Estava eu sentada numa cadeira oferecida pela tia do meu falecido marido e, olhe, caiu-me o tecto em cima. Agora não há nada a fazer", contou, ainda transtornada, a moradora da habitação, que não quer deixar o lar onde sempre viveu."A senhora estava perfeitamente lúcida, apesar da idade, e apanhou um grande susto. Felizmente, não lhe aconteceu nada e agora está com a Proteção Civil, que a irá realojar", assegurou aoVítor Caldas, chefe de serviço dos Sapadores Bombeiros do Porto.A construção já é bastante antiga. "O tecto é em madeira e, na parte superior do quarto há uma outra divisão de reserva. Toda essa estrutura caiu e afetou as restantes estruturas da habitação, incluindo o tecto da sala, que já estava escorado", frisou Vítor Caldas, acrescentando que "as condições já não eram as melhores".A idosa, tratada pelos vizinhos por ‘D. Cândida’, é viúva e não tem filhos. Fazia todas as refeições num lar das proximidades, que lhe presta o apoio necessário. Morava sozinha e é a mulher mais velha daquela ilha, situada nas traseiras de um prédio.A habitação fica situada no centro histórico do Porto, classificado como Património Cultural da Humanidade. Está localizada a cerca de 50 metros do Mosteiro de São Bento da Vitória e a cerca de 150 metros da Igreja e da Torre dos Clérigos.