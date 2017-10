Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telefones e droga apanhados na cadeia de Izeda

Polícia Judiciária faz buscas numa dezena de camaratas.

Por Tânia Laranjo e Miguel Curado | 09:57

A Polícia Judiciária de Vila Real prendeu 16 pessoas por suspeita de introdução de telemóveis e droga na cadeia de Izeda, em Bragança. Entre os detidos estão familiares de reclusos. Um deles é a mãe de um homem preso precisamente por tráfico de droga.



A operação contou com o apoio dos serviços prisionais e também da GNR e visou combater o negócio dos telemóveis e da droga naquele estabelecimento prisional.



Cinco reclusos foram de imediato transferidos de cadeia, depois de se terem realizado buscas em cerca de uma dezena de camaratas. A operação da Judiciária veio na sequência de uma investigação com vários meses, devido ao crescente aumento da entrada de objetos ilícitos naquele estabelecimento prisional.



As escutas telefónicas permitiram perceber a forma como o negócio se fazia e levou agora ao desmantelamento da rede.



A PJ admite que muitos dos telemóveis que entraram na cadeia eram roubados e, depois, ‘vendidos’ entre os 200 e os 500 euros.



Para já, nesta operação não foi detetado o envolvimento de qualquer guarda ou funcionário do estabelecimento prisional.