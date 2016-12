Telemóvel ao volante detetado em acidente

CM por vários elementos da GNR como determinante para apurar as verdadeiras causas de muitos acidentes, alguns deles mortais.



Atualmente as autoridades não têm forma de saber de que forma o aparelho estava a ser utilizado, exceto se houver um processo judicial, mas o acesso aos dados demora meses e está dependente das operadoras.



O objetivo do documento elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária com diretrizes da Secretaria de Estado da Administração Interna e do programa do Governo é mudar o panorama da sinistralidade rodoviária em Portugal nos próximos quatro anos.



A meta é chegar aos 32 mortos por milhão de habitantes por ano. Atualmente a média é quase o dobro. "São metas ambiciosas, mas que foram consideradas exequíveis", lê-se no documento em discussão.



Formação obrigatória para quem quiser renovar a carta de condução aos 65 anos, primeiros socorros logo no secundário e nas aulas de condução, carros com bloqueadores de álcool e que emitem um alerta para os serviços de emergência em caso de acidenteEstas são apenas algumas das 106 medidas que foram propostas do Pense 2020, Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária que está em consulta pública até ao dia 8 de janeiro. Mas uma das medidas propostas que promete causar mais polémica está relacionada com o uso do telemóvel ao volante.De acordo com o plano de ação desenhado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, uma das medidas previstas é "regulamentar a deteção do uso de telemóveis por condutores envolvidos em acidentes (denominada nos EUA como ‘Evan’s Law)", lê-se no documento.