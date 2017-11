Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telemóvel de Ministro da Cultura vendido para a droga

PSP recuperou iPhone de Castro Mendes.

Por Henrique Machado | 01:30

Pelo método podia ser um atleta, com energia e força para saltar muros e escalar edifícios, mas, debilitado pela toxicodependência em alto grau, é mais um caso em que a necessidade, de droga, ‘aguça o engenho’ do solitário, que, aos 40 anos, já assaltou dezenas de casas de famílias de madrugada, quase todas nas Avenidas Novas, Lisboa. Entre elas a do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, enquanto este e a mulher dormiam, a 24 de outubro.



Há cinco meses que a Divisão de Investigação Criminal da PSP seguia o rasto do cadastrado, velho conhecido por vários processos de furto em residência – e agora está identificado em mais seis casos, cinco dos quais nas Avenidas Novas. Só que o assaltante não tem paradeiro certo, tanto dorme na rua como em barracões ou garagens – mas na noite do último dia 2, na zona do Areeiro, a PSP apanhou-o. Presente ao juiz, está na cadeia.



Faltava recuperar bens das vítimas, nomeadamente o telemóvel iPhone do ministro Castro Mendes, que já esta semana foi encontrado pelos investigadores da PSP em Campolide, nas mãos de um comprador. Fora vendido ao desbarato pelo assaltante, que queria dinheiro para comprar droga.



Entretanto desapareceu a carteira com os documentos do governante, conforme este contou no dia seguinte ao CM: "O assaltante entrou pelas traseiras do prédio, pela porta de incêndio, e invadiu a minha casa através de uma janela destrancada. A seguir passeou-se pela casa e levou o meu telemóvel e a carteira com os documentos."

Castro Mendes não acordou, nem a mulher, tal como todas as outras vítimas deste cadastrado, agora em prisão preventiva. "Disseram-me que [só na mesma madrugada] foram assaltadas outras duas casas nas Avenidas Novas", da mesma forma – "e que poderá ser o mesmo assaltante". Era mesmo.



PORMENORES

Zona escolhida

A escolha da zona das Avenidas Novas para atacar não é aleatória. O assaltante provava casas mais antigas, onde é mais fácil por exemplo o arrombamento de janelas, numa freguesia conhecida por os moradores serem pessoas, em média, com algum poder económico.



Estabelecimentos

Além de residências, o assaltante também tem no cadastro casos de furto em estabelecimentos. Ficou agora em prisão preventiva por ordem de um juiz da 1ª secção de instrução criminal de Lisboa, onde foi presente pelo Ministério Público.