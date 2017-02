Telhado de habitação 'voou' em Mesão Frio

Ninguém ficou ferido.



As telhas caíram para o terreno que ladeia a moradia.Ninguém ficou ferido.

Um telhado 'voou' com o vento e deixou parcialmente descoberta uma moradia em Mesão Frio esta quinta-feira.O incidente, o mais grave até agora no distrito devido ao mau tempo, aconteceu por volta das 9h00. Os estragos no interior da habitação não foram avultados, mas o susto foi grande.O telhado tinha sido recuperado há cerca de meio ano. Na casa, vive uma família composta por dois adultos e uma jovem.