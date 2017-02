Telhados de jazigos arrancados pela ventaria em cemitério de Viana

António Cruz adiantou que "os efetivos da corporação estão todos no terreno a trabalhar na remoção das árvores, apoiados por sapadores florestais e por funcionários do horto municipal".



De acordo com o comandante dos bombeiros municipais de Viana, a situação "mais graves" ocorreu na freguesia de Meadela, onde uma árvore caiu sobre uma habitação, causando danos significativos nas telhas mas sem causar ferimentos nas pessoas que lá residem".António Cruz adiantou que "os efetivos da corporação estão todos no terreno a trabalhar na remoção das árvores, apoiados por sapadores florestais e por funcionários do horto municipal".

Os telhados de 12 jazigos do cemitério de Alvarães, em Viana do Castelo foram arrancados pela ventania que se fez sentir na madrugada desta sexta-feira, danificando cerca de uma dezena de sepulturas, disse à Lusa o presidente da Junta.Segundo o autarca Fernando Martins, "está a ser realizado o levantamento dos prejuízos, sendo que não existe seguro para cobrir os danos".Ainda no concelho de Viana do Castelo, os bombeiros registaram, durante a última noite, cerca de 40 quedas de árvores.