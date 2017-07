Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Têm de dar explicações sobre o que aconteceu”

Presidente da Câmara de Mação teme que mais zonas rurais sejam atingidas pela calamidade das chamas.

Por José Durão | 08:11

A fúria das chamas voltou em força à região Centro a 23 de julho, quando deflagrou o incêndio que viria a espalhar-se pelos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Mação. Neste último, regularmente apontado como um exemplo na prevenção, arderam 18 mil hectares. População e autarquia questionam-se agora como foi possível que a catástrofe ganhasse tais proporções.



CM – Que balanço faz do incêndio no seu concelho?

Vasco Estrela – Quando o fogo consome mais de 18 mil hectares de floresta, afeta 20 lugares do concelho e obriga a evacuar 14 ou 15, o balanço só pode ser extremamente negativo. Não pode arder uma extensão tão grande e achar-se normal. Nem quero pensar na possibilidade de haver mais incêndios no verão.



– Teceu críticas à intervenção da Proteção Civil durante o incêndio. Acha que houve erros no combate ao fogo?

– A autoridade já deveria ter falado connosco. Não estou a pôr em causa um único bombeiro, mas as pessoas do concelho terão de ter explicações sobre o que aconteceu. Temos de perceber o que aconteceu, para nossa tranquilidade, ou o caso de Mação vai ser replicado noutros locais.



– Faltaram meios para permitir um combate efetivo no terreno?

– Mação sabe que o problema não está ao nível do combate aos incêndios, mas sim na prevenção. Temos estradões prontos há muitos anos, e o cadastro florestal é importante, mas não resolve tudo. É preciso ordenar a floresta com culturas que permitam diversificar a paisagem.



– Como é que este fogo se compara ao de 2003?

– A nível de área ardida, este ano foi quase igual a 2003, quando ardeu metade do concelho, 20 mil hectares de floresta. Somos o concelho com mais área ardida, e embora não queira o título para nada não desejo a ninguém que passe pela mesma situação.



– Que medidas aponta como soluções para o futuro?

– No próximo ano, temos de criar zonas de proteção em torno das aldeias. É preciso fazer um esforço, com fundos europeus, para que o fogo não entre na casa das pessoas.



PERFIL

Vasco Estrela nasceu a 6 de julho de 1971, em Mação. Líder da autarquia desde 2013, após ter sido vice-presidente no mandato anterior, acumula a liderança da autarquia com a presidência do conselho de administração da Agência Médio Tejo 21. É provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mação e presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Integrou o Conselho de Jurisdição Nacional da JSD.