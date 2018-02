Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tem de pagar 173 mil euros por dar murro fatal

Condenado a pena suspensa por agredir homem, de 68 anos, após comemorar vitória de Portugal no Europeu de 2016.

Por Nelson Rodrigues | 08:31

Luís Silva, de 29 anos, "nunca mostrou arrependimento" por ter agredido com um murro Manuel Basílio, de 68, na manhã de 11 de julho de 2016, fazendo-o cair desamparado e bater com a cabeça no chão - o que lhe causou a morte, 14 dias depois, no hospital.



A presidente do coletivo do Tribunal de Matosinhos referiu que o arguido "reagiu com frieza à morte" e, ontem, condenou-o a dois anos de prisão, com pena suspensa. Terá ainda de pagar 173 mil euros de indemnização à mulher e à filha da vítima.



O arguido, que atacou Manuel Basílio após ter estado a comemorar a vitória de Portugal no Euro, estava acusado de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado, mas foi condenado apenas por ofensas à integridade física simples. Em causa esteve o facto de Luís Silva não conseguir prever que poderia matar a vítima com um murro.



"Foi uma grande infelicidade. Bateu com a cabeça com muita violência, mas a morte não pode ser imputada ao arguido a título de negligência. A pena suspensa não é uma absolvição. A pena poderia ir de um a três anos e estes dois anos são uma pena severa e bem merecida", afirmou a magistrada.



Para aplicar a pena, o coletivo teve em conta as declarações das testemunhas e não valorou as do arguido. "Só lhe ficou mal não ter assumido o que se passou. Teve uma postura de indiferença", frisou a juíza. Luís, já condenado a três penas de multa, vai ainda pagar 184 € de indemnização ao Hospital Pedro Hispano, Matosinhos.