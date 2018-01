Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenente-coronel apresenta queixa contra chefe do Exército

Mário Maia afirma que Rovisco Duarte ignorou denúncia.

09:09

O tenente-coronel Mário Maia, diretor do 127º curso de Comandos, no qual em 2016 Dylan Silva e Hugo Abreu morreram do esforço físico e desidratação extremos, apresentou queixa no Ministério Público contra o chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte.



Afirma que o responsável máximo ignorou a denúncia de que tinha sido entregue aos investigadores um falso guião indicando que os instruendos poderiam beber até 5 litros de água/dia, quando o dado aos instrutores assinalava o máximo de 3 litros.



Estavam mais de 40 graus centígrados. O Exército afirma ao CM desconhecer a queixa. Mário Maia está fechado no quartel a cumprir pena disciplinar.