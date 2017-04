"Tenho os gritos [dos passageiros] na cabeça"

O aparelho, com matrícula da Suíça, tinha quatro ocupantes e todos terão morrido. O avião era pilotado por um suíço. Os outros três ocupantes eram de nacionalidade francesa.



"Acabou de ter um acidente aqui [silêncio]"

O pequeno avião tinha acabado de descolar do Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, com destino a Marselha, no sul de França. O aeródromo esteve encerrado desde a hora do acidente até às14h20, hora em que foram retomados os voos previstos.A quinta vítima mortal encontrava-se no parque de estacionamento do supermercado LIDL, junto do qual caiu a aeronave. Será o motorista do camião no qual a aeronave embateu ao despenhar-se.

O aparelho caiu junto ao supermercado Lidl e a 150 metros de uma escola primária - a Escola Básica Padre Agostinho da Silva. Atingiu casas vizinhas e um camião, ceifando a vida ao seu motorista, que estava a fazer manobras de descarga e não conseguiu escapar.Há, igualmente, quatro feridos ligeiros que tiveram de ser assistidos por inalação de fumos. Cinco pessoas receberam apoio psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), na sequência desta queda.