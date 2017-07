Tenta apedrejar PSP depois de confrontos

Confusão que envolveu 50 pessoas culminou na tentativa de agressão a agentes do Corpo de Intervenção.

Por Tiago Griff | 09.07.17

Um homem foi detido, ontem de madrugada, na baixa de Faro, por tentativa de agressão a um polícia, depois de atirar uma pedra contra agentes do Corpo de Intervenção da PSP, que também ameaçou e injuriou. Antes da detenção, o jovem, de 25 anos, foi uma das cerca de 50 pessoas de dois grupos que se envolveram em desacatos e que tinham obrigado à intervenção da polícia. O detido já estava referenciado pelas autoridades por vários crimes.Toda a situação ocorreu pelas 06h00 deste sábado na rua Conselheiro Bívar e estendeu-se à Travessa dos Arcos, na baixa da cidade de Faro. Segundo oapurou, o que começou como uma discussão verbal entre os dois grupos, compostos, na sua maioria, por jovens rapazes, evoluiu para a troca de agressões, o que levou à intervenção do Corpo de Intervenção da PSP.Os polícias conseguiram pôr fim à confusão e a maioria das pessoas fugiu, mas um dos intervenientes decidiu arremessar uma pedra da calçada em direção aos agentes. Não acertou em qualquer polícia, mas o jovem, residente em Faro, foi detido por tentativa de agressão. Quando estava a ser algemado, ainda injuriou e prometeu mais agressões aos agentes.De acordo com o Comando de Faro da PSP, o suspeito é conhecido das autoridades e tem um historial de crimes relacionados com agressões na zona dos bares da cidade. Ficou detido e vai ser, esta segunda-feira, presente a tribunal.