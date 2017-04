Tenta asfixiar mulher e acaba na cadeia

A vítima teve de receber tratamento hospitalar.



Já referenciado pelas autoridades noutros processos de violência, o agressor foi detido e identificado. Presente, no sábado, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.A vítima teve de receber tratamento hospitalar.

Um homem, com cerca de 50 anos, foi detido, na sexta-feira à noite, pela GNR de Fânzeres, depois de ter tentado asfixiar a mulher, em S. Pedro da Cova, Gondomar.Tudo aconteceu, cerca das 21h30, quando o agressor, num quadro de violência doméstica, pontapeou a companheira e a tentou estrangular, provocando-lhe ferimentos em várias partes do corpo.Os gritos da vítima, vindos de dentro de uma casa na rua Lindo Vale, alertaram os vizinhos, que chamaram a GNR. À chegada dos militares, o homem encontrava-se dentro da habitação com a vítima.