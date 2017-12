Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta assassinar ‘ex’ da namorada na rua em Baião

Condutor atropelou de forma propositada Luís Miranda, que sofreu ferimentos graves.

Por Ana Silva Monteiro e Manuel Jorge Bento | 01:30

Luís Miranda, de 30 anos, saía, sexta-feira à noite, da casa da namorada, na rua de Camões, Baião, quando foi violentamente colhido por um carro. O condutor da viatura era o atual namorado de uma mulher com quem Luís manteve uma anterior relação e o atropelamento foi propositado. Teria ciúmes de Luís e tentou, por isso, matar a vítima.



Foi isto mesmo que asseguraram várias testemunhas ouvidas pela GNR e pela Polícia Judiciária do Porto. Deram conta aos militares e inspetores de que o condutor esteve muito tempo parado na rua e que arrancou a alta velocidade assim que Luís saiu da habitação da atual namorada.



O violento atropelamento foi às 21h30. Uma médica que trabalha numa farmácia nas imediações deu de imediato o alerta para os meios de socorro. Luís apresentava ferimentos graves e foi transportado pelos bombeiros para o hospital de Penafiel. O condutor do carro também teve que ser assistido, uma vez que se queixava de dores, após o airbag da viatura ter disparado durante o embate.



Ao CM, fonte da GNR confirmou que uma patrulha foi acionada para um atropelamento e que só quando os militares chegaram ao local e ouviram algumas testemunhas se aperceberam que, afinal, o acidente tinha sido premeditado pelo condutor. A Polícia Judiciária foi de imediato acionada.



O CM não conseguiu apurar, até ao fecho desta edição, se a PJ tinha já formalizado a detenção do suspeito.