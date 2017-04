Tenta matar a família a tiro e à tesourada

Refere a acusação que esta não foi a primeira vez que ocorreram as ameaças. E foi por isso que o filho - sabendo que o pai tinha armas na fábrica e receando que este atentasse contra a vida de todos - se refugiu num compartimento. "Tendo disparado contra a porta, o arguido pretendia tirar a vida à família", lê-se na acusação.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Inconformado com o poder do filho na gestão de uma fábrica de confeções, em Macieira da Maia, Vila do Conde, Vitorino Amorim Silva, de 60 anos, avisou: "Eu é que mando, isto é meu. Sempre trabalhei para vocês, para vos manter." Exaltado, dirigiu-se aos dois filhos, à nora e à mulher e disse que os ia matar. Pegou numa tesoura e fez um corte no dedo do filho. Depois fez um disparo de caçadeira contra a porta de um compartimento da empresa têxtil, no qual os familiares se tinham refugiado, assustados. Os estilhaços da porta atingiram a companheira no pescoço.Foi já num momento em que as autoridades se encontravam no local a prender o atirador que este prometeu vingança. "Eu acabo contigo [dirigindo-se ao filho] e acabo com vocês todos, cambada de gatunos. Eu vou com a Guarda mas eu volto para acabar o serviço", disse o arguido, que foi agora acusado pelo Ministério Público de quatro crimes de tentativa de homicídio, três dos quais na forma qualificada, ofensas à integridade física qualificada, posse de arma proibida e ameaça agravada. Está em prisão preventiva na cadeia de Custoias.A tentativa de homicídio de toda a família ocorreu na manhã de 29 de novembro do ano passado. Diz o processo, consultado pelo CM, que Vitorino Amorim Silva chegou à empresa têxtil e ameaçou de imediato que despedia a nora. "Estás a dar pouca produção, quem não dá mais, porta fora", atirou. Foi nesse momento que a restante família foi em defesa da vítima e o arguido ameaçou que os matava a todos.