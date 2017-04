Tenta matar cunhada com tiro

Presente a tribunal, o homem ficou sujeito a apresentações periódicas às forças de segurança e proibição de contactar com a vítima.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A Diretoria do Sul da PJ anunciou a detenção de um homem, de 60 anos, por tentativa de homicídio, da cunhada, de 57. O crime aconteceu em dezembro, em Moncarapacho, Olhão.O disparo terá ocorrido na sequência de uma discussão do detido com o irmão e a mulher deste, no sítio dos Murtais.Com os ânimos alterados, o homem puxou de uma pistola e fez um tiro na direção da cunhada, acabando por não a atingir. Na sequência da investigação ao caso, a Polícia Judiciária veio a realizar uma busca domiciliária na casa do suspeito, onde foi encontrada e apreendida a arma usada para fazer o disparo.