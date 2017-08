Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar familiares com faca e tesoura

Vítimas foram assistidas no centro de Saúde de Montemor-o-Novo e não correm risco de vida.

Por P.G. | 08:28

Uma mulher, de 43 anos, foi detida pela GNR, em Montemor-o-Novo, depois de ter tentado matar dois familiares com uma faca e uma tesoura, provocando-lhes alguns cortes quando estes a tentavam acalmar.



Ao que o CM apurou, a mulher tem um historial de agressividade.



As vítimas foram assistidas no centro de Saúde de Montemor-o-Novo e não correm risco de vida.



A agressora também foi levada à unidade de saúde e foi entregue à PJ, que se encarrega da investigação deste caso por configurar uma tentativa de homicídio.



A mulher foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial e vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.