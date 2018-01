Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar filhos com álcool e fogo

Desempregado, 31 anos, incendeia cama com mulher e menores.

Por Miguel Curado | 01:30

Um desempregado de 31 anos acordou a meio da madrugada para regar com álcool etílico a cama onde a mulher e os dois filhos dormiam, na casa da família, em Monte Abraão, Queluz, Sintra, e depois atear-lhe fogo.



Depois foi o próprio a chamar os bombeiros e a polícia, acabando preso no mesmo dia pela PJ por homicídio tentado e incêndio. Está já em prisão preventiva.



Os dois filhos do detido – um menino de 2 anos e uma menina de 8, conseguiram escapar das chamas deflagradas sexta-feira de madrugada no quarto da casa, na rua Jacinto Garcia. A mãe dos dois menores e mulher do agressor, de 26 anos, sofreu queimaduras graves no tronco e cabeça, que a levam a permanecer ainda internada no Hospital Amadora-Sintra.



O próprio incendiário teve de receber assistência no mesmo hospital, por ter sofrido queimaduras ao tentar apagar o fogo que ele próprio causara. A Polícia Judiciária foi chamada para investigar e não demorou a perceber que se tratava de fogo posto.



Confrontado com os crimes, o detido não os terá reconhecido.