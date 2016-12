Tenta matar mãe com uma muleta

O Ministério Público descreve o arguido como uma pessoa com uma "personalidade anormal psíquica com acentuação de traços explosivos e agressivos". "Apresenta um sério perigo para o cometimento de ações similares às descritas quando consome bebidas alcoólicas em excesso", lê-se. Por isso, e como pena, o procurador pede que o arguido seja considerado inimputável e, como medida de segurança, seja internado compulsivamente numa instituição psiquiátrica.

Atacada com extrema violência pelo filho, no interior da casa onde ambos viviam, a idosa, de 87 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico, partiu o braço direito e ficou com a mão esquerda desfeita – necessitou de uma cirurgia reconstrutiva no hospital. O agressor, de 50 anos, utilizou uma muleta da vítima para a espancar. A idosa só não morreu, indica o Ministério Público, porque os vizinhos ouviram os gritos de desespero e alertaram a PSP.O caso ocorreu na noite do dia 21 de maio do ano passado, na travessa Padre Américo, em Mafamude, Vila Nova de Gaia. O homem foi acusado de um crime de tentativa de homicídio, violência doméstica e posse de arma ilegal – por ter um bastão em casa. Proibido de se aproximar da habitação e da vítima, o arguido já está a ser julgado em tribunal.Refere o processo, consultado pelo, que a idosa, com mobilidade reduzida, era alvo de maus-tratos psíquicos da parte do filho desde 2012. Discutiam sempre por causa de dinheiro.