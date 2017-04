Tenta matar mulher e vai para o talho

Homem filmado a tentar afogar mulher no Rio Águeda





O agressor já teve dois processos de violência doméstica, mas foram arquivados porque a mulher o defendeu. Em 2007, chegou a espancar a filha em frente à GNR, por esta ter chamado os guardas para socorrerem a mãe. Desta vez, o crime foi filmado por um homem que passava no local.

Frio e sem qualquer arrependimento, José Carvalho negou esta quarta-feira ao juiz de Instrução Criminal de Águeda, que estivesse a afogar a mulher no rio, conforme mostram as imagens captadas por uma testemunha que passava e deu o alerta.‘Zé Mau’ foi filmado a empurrar a cabeça da mulher para debaixo de água. Disse que a tentava salvar do rio. As explicações não convenceram o juiz, que lhe aplicou preventiva.Depois de tentar matar a mulher, no passado dia 7, em Paredes, Águeda, José Carvalho trocou de roupa e foi sentar-se no talho de um amigo, no centro de Águeda. De seguida, terá ido para Oliveira de Azeméis e regressou a casa na madrugada de terça-feira. Horas depois, foi detido pela PJ de Aveiro, apesar de ter tentado agredir e morder os inspetores. Durante a busca efetuada à residência, foram apreendidas 100 munições e uma espingarda.