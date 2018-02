Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar por causa de cão

Animal leva a agressões entre vizinhos, com uma facada na cara.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:17

Dois vizinhos zangaram-se por causa do cão de um deles e iniciaram uma rixa com agressões com murros e à facada, que terminou com um homem de 23 anos a golpear na cara o rival, de 33, no bairro novo de Alcoitão, em Cascais.



Tudo se passou na quarta-feira. Quando chegaram ao local, os militares da GNR encontraram "uma grande confusão", com pessoas exaltadas e "sangue no chão", contou ao CM fonte da GNR. A vítima já tinha sido levada para o hospital e o agressor, com anteceden- tes por roubo, estava em fuga.



Os militares, sabendo que o agressor se tinha ferido numa mão, ‘bateram’ os hospitais e acabaram por o encontrar e deter. Já a vítima, atingida com gravidade, foi sujeita a laqueação dos vasos sanguíneos na face dado o golpe sofrido.