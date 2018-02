Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar seguranças a tiro

Fugiu em agosto e foi capturado em Matosinhos pela PJ do Porto.

Por Liliana Rodrigues | 08:17

Inconformado por a cena de pancadaria em que participou ter sido interrompida pelos seguranças da discoteca ‘Selfie Club’, em Ermesinde, o homem de 29 anos decidiu vingar-se.



Esperou à porta da discoteca e fez vários disparos com uma caçadeira ilegal, visando os seguranças: atingiu um deles, que ficou ferido na cabeça, nas costas e nos glúteos. Danificou ainda vários carros onde as vítimas se esconderam.



‘Garita’ - alcunha pela qual é conhecido - andava a monte desde a manhã de 27 de agosto passado, quando tudo aconteceu. Foi detido pela Policia Judiciária do Porto em Matosinhos, onde reside, depois de ter tentado vender o BMW que utilizou para escapar. Na sexta-feira, o serralheiro foi ouvido no tribunal e vai aguardar julgamento em prisão domiciliária.