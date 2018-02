Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar vizinho com a faca do pão

Vítima foi golpeada por se queixar do barulho vindo da casa do arguido.

Por Nelson Rodrigues | 08:50

Um homem começou terça-feira a ser julgado, no Tribunal de S. João Novo, por tentar matar um vizinho à facada, em maio de 2016, na rua da Alegria, no Porto.



A vítima foi golpeada por se queixar do barulho vindo da casa do arguido.



"Ele ameaçava-me, e à minha mulher e à minha filha, por causa do barulho.



Naquele dia veio com agressividade para cima de mim, aos berros, e eu tinha estado a cortar pão e atingi-o", disse o arguido aos juízes.