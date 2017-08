Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta mergulhar e acaba morto

Bateu com a cabeça em escadarias quando tentava lançar-se à água.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:03

Bruno Coutinho, de 33 anos, estava a divertir-se, na madrugada desta terça-feira, na Ribeira do Porto. Quando tentou dar um mergulho no Douro, caiu e bateu com a cabeça nas escadarias.



Foi transportado para o Hospital de Santo António em estado grave, mas acabou por morrer.



"Quando ele caiu, alguns amigos aperceberam-se e vieram logo a correr. Eram muitos a tentar tirá-lo das escadas e a socorrê-lo", contou ao CM Gastão Teixeira, figura incontornável de salvamentos na Ribeira, segundo o qual os bombeiros foram alertados de imediato por um vigilante do barco ‘Invicta’, da empresa Douro Azul.



Ainda transportaram a vítima ao hospital, mas Bruno Coutinho acabaria por não resistir.



A vítima, solteira, era segurança em discotecas da cidade do Porto e morava no Bairro de São Roque, no mesmo concelho. Tinha perdido a mãe há cerca de um mês.



O incidente aconteceu numa noite em que as bebidas alcoólicas são mais baratas, sendo considerada "de bastante lucro" para os comerciantes.



"Estou convencido que tudo aconteceu numa noite de muita folia, a intenção dele era cair na água, mas caiu nas escadas", disse Gastão Teixeira.



Outra testemunha, que não quis ser identificada, fala numa aposta entre amigos, versão não confirmada pelas autoridades. Ontem, à tarde, um grupo de amigos foi ao local do acidente, onde eram visíveis as marcas da queda e deixaram uma coroa de flores em homenagem.