Tenta parar o carro e morre atropelado

Autoridades foram alertadas por vizinhos e carteiro que encontrou vítima esmagada, em Barcelos.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

"Porque é que ele não deixou o carro ir?", questionava ontem a irmã de Camilio Ferreira da Silva, enquanto chorava a morte do emigrante, de 60 anos, colhido pelo próprio carro, quando se preparava para sair de casa, na rua da Lage, em Grimancelos, Barcelos. Ao que tudo indica, o homem abriu a garagem e o carro, que estaria destravado, começou a descair. A vítima correu para tentar impedir que o veículo chegasse à estrada, mas a descida acentuada, à saída da casa, fez com que o homem acabasse esmagado contra um muro, mesmo em frente à habitação.



"Ouvi o carteiro a gritar por socorro e vim ao encontro dele. Vimos o homem já num estado terrível entre o carro e o muro", disse Lúcia Silva, vizinha de Camilio - que estava emigrado há vários anos. "Ele tinha chegado ao fim da tarde de ontem [terça-feira], e agora aconteceu esta desgraça. Ainda nem quero acreditar", lamentou a mulher que, juntamente com outros vizinhos, alertou logo as autoridades.



O homem não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. O INEM teve de prestar assistência médica à irmã da vítima, que mora na casa ao lado e se sentiu mal após se ter apercebido da morte do irmão mais velho.



Camilio Ferreira da Silva estava já reformado, após ter trabalhado na construção civil e viajou sozinho até Portugal, como fazia habitualmente, para tratar da sua propriedade de Barcelos, deixando a mulher e os três filhos no Luxemburgo.