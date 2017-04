Tenta roubar bicicleta em evento solidário da PSP

Um assaltante tentou roubar uma bicicleta, este fim de semana em Lisboa, mas teve azar com o alvo escolhido e acabou por ser travado por um grupo de polícias. O momento insólito foi captado em vídeo.



O ciclista vítima da tentativa de assalto estava a caminho de um passeio solidário organizado pela PSP. Conseguiu resistir a uma primeira investida, na rua da Junqueira, mas o ladrão apanhou um autocarro e voltou a tentar o assalto pela segunda vez, já perto do Museu da Carris.



O homem reagiu à tentativa de assalto e impediu o roubo da bicicleta, avaliada em três mil euros. Já o ladrão tentou fugir, mas correu na direção errada: à sua espera, mais à frente, estava uma multidão de polícias para participar no evento e que rapidamente o travaram e manietaram.

O assaltante foi, depois, levado para a esquadra do Calvário por ofensas à integridade física, pois o ciclista recusou-se a apresentar queixa por roubo.











