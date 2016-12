Tenta violar mulher na véspera de Natal

Uma mulher estava a entrar em casa, na tarde da véspera de Natal, em Bonfim, no Porto, quando foi surpreendida por um homem que a tentou violar, após várias agressões. O homem trazia consigo imagens e vídeos pornográficos.



O atacante fazia-se ainda acompanhar de uma lingerie rasgada e as autoridades acreditam que esta tentativa de violação terá surgido de um fetiche do homem.



A vítima foi ajudada por um transeunte que se apercebeu do que se estava a passar e acorreu em auxílio. Foi este homem quem conseguiu reter o suspeito até que as autoridades chegassem ao local.



O homem foi detido e vai ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal pelas dez horas desta segunda-feira.







