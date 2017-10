Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tentam reerguer casa destruída pelas chamas

Vários artistas integram o cartaz da iniciativa ‘Juntos pela Carla’, que decorre dia 28.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:21

Carla Ferreira, de 39 anos, perdeu a casa onde vivia com o companheiro, em Caminha, a 9 de junho, na sequência de um incêndio. Vários familiares e amigos juntaram-se para organizar um concerto solidário de angariação de fundos que vão ser utilizados para reconstruir a habitação. O evento acontece dia 28, às 22h00, no Cineteatro dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora. A entrada custa cinco euros.



"Se ninguém fizer nada, a Carla fica sem casa para sempre. Ainda por cima tem um défice cognitivo, precisa de ajuda. Hoje é ela e amanhã pode ser um de nós", disse ao CM Gorete Agostinho, membro da organização do evento. O grupo já angariou 4500 euros para a mesma causa, através de uma venda de rifas, cujo sorteio é feito no dia do concerto.



O espetáculo ‘Juntos pela Carla’, que tem o apoio da Câmara Municipal de Caminha, conta com a participação de artistas como Jorge Amado, Sons do Minho, Coração Minhoto, Costinha e Hugo Torres. "Assim que nos convidaram dissemos logo que sim. É uma participação 100% solidária, nem sempre conseguimos, mas desta vez decidimos abraçar a causa", contou ao CM João Cruz, vocalistas da banda Sons do Minho.



A sala tem capacidade para 250 pessoas e a organização espera "uma noite com casa cheia". Desde que a habitação foi destruída pelas chamas, que tiveram início num curto-circuito, Carla e o companheiro vivem num apartamento cuja renda tem sido suportada pela autarquia.



"Isso não vai ser possível para sempre. Tenho esperança de que consigamos angariar dinheiro suficiente", concluiu Gorete Agostinho.