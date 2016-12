Tentou matar marido para receber herança

O primeiro ataque ocorreu a 26 de fevereiro, junto a uma horta da vítima, em Cacia. Hélder atacou o homem na cabeça com um objeto cortante, mas Luís conseguiu pedir ajuda a um vizinho. Já a segunda tentativa ocorreu a 17 de maio, na casa da vítima. Hélder invadiu a moradia e desferiu sete golpes na cabeça do homem enquanto este dormia. Mais uma vez, Luís Tavares conseguiu escapar. Os dois arguidos estão sujeitos a apresentações semanais.

Cristina Silva, de 44 anos, quis matar duas vezes o marido, entre fevereiro e maio de 2014, em Aveiro. O plano foi engendrado com o objetivo de receber a herança, mas foi o seu amante, Hélder Reis, de 37 anos, quem o executou, embora sem sucesso. Ontem, o Tribunal de Aveiro condenou a arguida a oito anos e seis meses de cadeia por dois crimes de tentativa de homicídio na forma qualificada. Já o amante levou oito anos. Têm ainda de pagar 70 mil euros de indemnização."A senhora desprezou de forma atroz a vida humana. A sua conduta é censurável e muito reprovável", referiu a juíza.Ficou provado que Cristina - que chorou ao ouvir a leitura do acórdão - conheceu Hélder no Facebook em meados de 2013. Nessa altura, terá começado a planear a morte de Luís Tavares, com quem era casada há três anos. A vítima recebia uma reforma de invalidez da Suíça no valor de quatro mil euros e tinha vários imóveis. Ao amante, a arguida, vendedora de fruta, disse que só ficariam juntos se o marido morresse.