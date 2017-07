Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terminal inaugurado com obras por concluir

Trabalhos em zonas comerciais só deverão estar terminados em julho ou agosto.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:11

O primeiro-ministro António Costa presidiu ontem à cerimónia de inauguração das obras de ampliação e remodelação do terminal do Aeroporto de Faro.



A intervenção, em curso desde 2015, num investimento de 32,8 milhões de euros, vai aumentar a capacidade de embarque e desembarque de 2400 para 3000 passageiros por hora. Porém, ainda há trabalhos por concluir, que deverão terminar até agosto.



"Esta obra era fundamental para corresponder ao aumento exponencial no turismo. Este ano, só entre janeiro e maio, o turismo no Algarve aumentou 18,5 por cento e é a esse crescimento que queremos corresponder", referiu António Costa, à margem da inauguração.



Segundo o diretor do aeroporto, Alberto Mota Borges, os trabalhos por concluir referem-se a espaços comerciais, na zona das partidas, onde ainda são visíveis tapumes.



A intervenção, acrescenta o responsável, permitiu triplicar a área do controlo de segurança e dividir as áreas de controlo de fronteiras para os passageiros que pertencem ao espaço Schengen dos restantes.



As obras permitem o aumento da capacidade para 30 movimentos por hora, em vez dos anteriores 24, e o estacionamento de 30 a 37 aeronaves.



No piso superior, foi construída uma área destinada ao controlo de segurança e outra destinada a escritórios, além da expansão da área de comércio e restauração.



Segundo a ANA-Aeroportos de Portugal, a modernização do terminal visa adequar a infraestrutura "a um novo paradigma do transporte aéreo", que passa pelo aumento da utilização das companhias aéreas de baixo custo.