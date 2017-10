Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terror com tiros em discoteca de Setúbal

Porteiro e dois clientes estão a recuperar no Hospital S. Bernardo.

Por Magali Pinto e João Carlos Rodrigues | 08:44

O alerta chegou à PSP já depois da 01h30 de ontem. A discoteca Dose Certa em Setúbal estava praticamente lotada quando ecoaram os tiros disparados por um dos três clientes convidados a sair por comportamentos inadequados.



Pouco depois da expulsão, os três homens foram ao carro e regressaram - um deles armado com um revólver. Não contavam era que o porteiro também estivesse armado. Da troca de tiros resultaram três feridos, todos a recuperarem no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.



Quando tiverem alta médica vão ser ouvidos pelos inspetores da PJ de Setúbal que estão com a investigação do caso.



Ontem de manhã ainda eram visíveis as manchas de sangue no chão e nas portas as marcas dos tiros disparados. A PJ realizou perícias no local e recolheu as imagens do sistema de videovigilância. Além do revólver, os investigadores apreenderam também uma pistola Glock, calibre 9 mm - as duas armas que foram usadas no tiroteio.



Um dos responsáveis do espaço de diversão noturna disse ao CM que o porteiro lhe ligou, em pânico, pelas 03h00. O responsável recusou-se a prestar quaisquer outros esclarecimentos ao Correio da Manhã.



No ano de 2009, recorde-se, esta mesma discoteca, Dose Certa, em Setúbal, foi palco de um homicídio na sequência de uma rixa violenta.



Um cliente foi morto à facada e o homicida fugiu para França pouco depois. Só foi capturado em agosto deste ano e responde agora por homicídio qualificado.