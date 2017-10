Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terror da Carregueira fica sem telemóvel após rusga na cela

Por M.C. | 01:30

Elementos do Corpo da Guarda Prisional apreenderam o telemóvel de Abdulay Camará, o recluso da Carregueira que usava as redes sociais para ameaçar de morte guardas e desafiar as autoridades.



Segundo o CM apurou, uma rusga à cela do homem, realizada depois do CM ter denunciado a situação, na sexta-feira, permitiu descobrir o aparelho, cuja posse é proibida nas cadeias portuguesas.



Camará está preso por rapto, agressões e violação e é descrito como extremamente violento. Há denúncias de outros reclusos, que alegam ser alvo de extorsão.



Anteriormente já tinha sido apanhado com outros telemóveis, mas voltou sempre a conseguir obter novos aparelhos.