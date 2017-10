Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terror em assalto a pastelaria em Santa Cruz

Investigação foi entregue à Judiciária.

Por J.C.R. | 08:23

Dois homens armados e encapuzados assaltaram na noite de domingo uma pastelaria em Santa Cruz, Torres Vedras. Depois de ameaçarem de morte quem estava no interior do estabelecimento fugiram com cerca de 1400 euros, que estavam na caixa registadora.



Segundo fontes da GNR, o assalto ocorreu pelas 22h10, altura em que a pastelaria D. Café estava prestes a fechar.



Dois homens com sotaque brasileiro entraram de rompante com pistolas na mão e exigiram ao proprietário que abrisse a caixa registadora.



A seguir fugiram a pé, mas acredita-se que tivessem um carro estacionado nas proximidades.



A investigação foi entregue à Judiciária.