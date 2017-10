Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terror em carjacking a motorista da Uber

Condutor teve pistola apontada à cabeça e uma faca de cozinha encostada ao peito.

Por Magali Pinto | 08:54

Pouco faltava para a meia noite quando o gang de dois homens e duas mulheres montou uma cilada ao motorista da Uber junto à Serra das Minas, na Amadora, segunda-feira à noite.



A vítima de carjacking ia sozinha ao volante de um Opel Astra de cor escura quando abrandou junto a um semáforo. Dois assaltantes, homens, saíram rapidamente de uma carrinha e abriram a porta do carro. O motorista da Uber teve uma pistola apontada à cabeça e uma faca ao peito.



A vítima, com cerca de 30 anos, foi forçada a sair do carro e ficou apeada. Fez depois queixa na PSP da zona, mas a investigação do caso já transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa.



Os assaltantes, além da viatura, levaram bens pessoais da vítima. Não havia dinheiro, uma vez que a chamada do serviço de Uber faz-se através de uma aplicação na internet, sendo o pagamento do transporte feito por cartão de crédito.



Segundo o motorista, o grupo já se tinha cruzado com ele poucos metros antes e levantou suspeitas. Quando atacaram, os dois homens estavam encapuzados e levaram o carro a alta velocidade.



Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos resultantes do ataque armado. Durante o tempo em que esteve com os quatro assaltantes, o motorista foi constantemente ameaçada de morte até porque um deles encostou-lhe logo a arma à cabeça - descrita como sendo pequena, provavelmente uma pistola. Outro assaltante tinha uma faca de cozinha, que também apontou ao peito da vítima. Esta não apresentou qualquer resistência perante as ameaças de que foi alvo.