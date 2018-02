Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terrorista exige retorno a Portugal

Abu Salem participou no atentado de 1993 em Bombaim, que fez 257 mortos.

Por João Carlos Rodrigues | 10:19

O terrorista indiano Abu Salem, detido em Portugal e extraditado em 2005 para a Índia para responder por uma série de atentados à bomba que mataram 257 pessoas em Bombaim, em 1993, apresentou um apelo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para ser ‘devolvido’ a Portugal. O terrorista alega que a Justiça indiana violou as condições para a extradição.



Abu Salem afirma, numa petição de quatro páginas, que Portugal determinou a extradição para que fosse julgado por nove crimes, mas já foi indiciado e condenado por mais 32 crimes. A última condenação ocorreu em setembro, quando Abu Salem foi condenado a prisão perpétua pela participação nas mortes.



Dois outros homens foram condenados à morte. Valeu a Abu Salem o acordo exigido por Portugal para a extradição, que impedia a condenação à morte (pedida pelo Ministério Público indiano) e previa mais de 25 anos de prisão. Abu Salem foi detido em Lisboa em 2002, na posse de documentos falsos, na companhia da namorada, a famosa artista indiana Monica Bedi.



O tribunal deu como provado que os atentados na capital financeira da Índia foram ordenadas por um outro gangster, Dawood Ibrahim, para vingar a demolição de uma mesquita histórica pelos hindu, em 1992. Salem já havia sido condenado, na Índia, a prisão perpétua, em 2015, por autoria moral do homicídio de um empresário da área musical e do cinema. Na altura, Portugal protestou a quebra do acordo de extradição com a Índia.



PORMENOR

O terror de Bollywood

Abu Salem ficou conhecido na Índia pelos casos de extorsão, ameaças e homicídios de realizadores, produtores e atores de cinema indiano. Foi preso na companhia da atriz e apresentadora Monica Bedi.