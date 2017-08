Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Testemunha chave ouvida no Marquês

Michel Canals, arguido no caso Monte Branco (escândalo de lavagem de dinheiro), será ouvido pelos investigadores do processo de José Sócrates.

Por Débora Carvalho e Ana Luísa Nascimento | 01:30

Michel Canals, arguido no famoso inquérito do Monte Branco, deverá ser chamado a depor na Operação Marquês. O gestor de fortunas luso-suíço fez a gestão do dinheiro de Carlos Santos Silva na UBS, na Suíça, e é considerado uma testemunha-chave para esclarecer os fluxos financeiros. Ao abrigo do perdão fiscal, em 2010, o amigo de Sócrates repatriou para Portugal 23 milhões de euros. Sócrates é, no entender dos investigadores, o verdadeiro dono desta fortuna.



A audição de Michel Canals foi proposta pelo inspetor tributário Paulo Silva, da equipa que investiga o ex-primeiro-ministro, por considerar relevante ouvir o gestor no apuramento da verdade material dos factos investigados no caso Marquês.



Michel Canals trabalhou na UBS entre 1999 e 2009, e quando saiu e criou a Akoya, sociedade gestora de fortunas. Entre os seus sócios estavam Hélder Bataglia, arguido na Operação Marquês, José Pinto e Nicolas Figueiredo, ambos arguidos no processo do Monte Branco, que investiga a maior rede de lavagem de capitais em Portugal.



José Pinto e Nicolas Figueiredo vão ser também ouvidos na Operação Marquês, o que revela que o caso Monte Branco terá enviado informações relevantes para a Operação Marquês.



Michel Canals deverá ser também questionado sobre a Belino Foundation, fundação constituída por Santos Silva e José Paulo Pinto de Sousa, primo de Sócrates, em 2006. Os estatutos da Belino, nos quais constavam os nomes dos respetivos beneficiários, foram apreendidos numa busca à UBS. E revelam que, em caso de morte de Santos Silva, o primo de Sócrates herdava 80% do património total da fundação.



SAIBA MAIS

2013

foi o ano em que o Departamento Central de Investigação e Ação Central (DCIAP) iniciou o inquérito a Sócrates: foi em julho. Em novembro de 2014, o ex-primeiro-ministro foi detido no aeroporto de Lisboa.



32 arguidos no Marquês

O processo da Operação Marquês tem 32 arguidos, entre pessoas singulares e empresas. Ricardo Salgado é um dos arguidos, sendo também arguido no caso Monte Branco.



Monte Branco em 2012

O inquérito do Monte Branco foi conhecido em maio de 2012, quando vários gestores da Akoya foram detidos em Portugal. Em 2013, Carlos Santos Silva foi apanhado em escutas no âmbito deste inquérito. E isso acabou por contribuir para a investigação a Sócrates.