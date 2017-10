Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Testemunha da Máfia de Braga levou bruxo à Mercedes para roubar carros

João Paulo Loureiro referiu que transportou mais três arguidos ao stand.

03.10.17

"O Paulino telefonou-me a pedir para o levar à Mercedes. Quando cheguei a casa dele, estavam com ele o Manuel, o Adolfo Bourbon e o Rafael".



João Paulo Loureiro, uma das testemunhas no caso da Máfia de Braga, disse ontem em julgamento que transportou o bruxo e mais três arguidos ao stand, de onde, segundo a acusação, terão sido roubadas as viaturas usadas no rapto do empresário João Paulo Fernandes. Referiu ainda que depois lhe foi indicado que fosse ter à garagem de Hélder Moreira.



"Já lá estava o Hélder. Pouco depois, chegaram eles em quatro Mercedes. Estacionaram e levei-os a casa", disse.



Contou ainda que três dos carros foram transportados pelos mesmos, dois meses depois, para uma outra garagem.