Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Testemunha diz que "foi um milagre não ter morrido mais gente”

Milhares de pessoas estavam na praia. Banhista diz que tripulantes de aeronave estavam tranquilos.

Por João Carlos Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:30

"Andava à pesca de lambujinha e senti um barulho. Virei para o lado do paredão e vi a avioneta já a vir pela areia fora. Parou a 20 metros de mim e vi logo uma menina já morta... a mãe a gritar e a chorar ao pé dela e o pai a dizer: ‘tem calma, a nossa filha já faleceu’. Mais à frente estava outro senhor morto, já com uma manta a tapar o tronco e a cabeça, mas via-se que tinha as pernas partidas". O relato de uma das testemunhas da tragédia na praia de São João revela o cenário de terror que se viveu esta quarta-feira à tarde na Caparica.



Uma mulher que estava no mesmo local com o filho e um amigo deste, ambos com menos de 10 anos, acrescenta que os menores "tiveram de fugir para a água". "Não foram apanhados porque ouviram o barulho. Reparei que o pai da menina e outras pessoas foram até ao avião e começaram a bater na parte de trás. O senhor começou a chamar criminoso ao piloto, estava desesperado", descreve Célia Rocha, acrescentando que "foi um milagre não ter morrido mais gente".



Um jovem praticante de surf estava a sair da água quando a aterragem de emergência ocorreu: "Foi tudo muito rápido. O avião vinha muito baixo, caiu e acertou em duas pessoas. Gerou-se o pânico, com gente a fugir e a correr em todas as direções. A praia estava cheia, como é normal nesta altura, aqui, na Caparica.



Os relatos demonstram que muitos dos que estavam no areal não se aperceberam da trajetória da aeronave até ao momento em que tocou no chão e só por sorte não foram atingidos.



"Piloto tranquilo como na pista"

"Mayday! Mayday! Mayday! Aero Escola one minus zero. Falha do motor, vai aterrar na praia." Foi este o primeiro alerta, pelas 16h50, da aeronave para a torre de controlo do aeródromo de Tires, de onde tinha descolado pouco antes. "Aero Escola one minus zero. Em que praia vai aterrar?" "Cova do Vapor", foi a resposta, num tom calmo e pausado. Mas, sem explicação, o piloto seguiu ainda mais para sul, em direção à praia de São João, onde estavam milhares de pessoas em vez de tentar aterrar naquela zona da Trafaria onde não havia quase ninguém.



Uma mulher que estava na linha da frente do areal corrobora a aparente calma do homem que estava aos comandos da aeronave.



"Estava tranquilamente a tomar o meu banho de sol quando vi o avião a vir na nossa direção. Passou tão próximo que dava para ver pela janela. O piloto parecia tranquilíssimo, como se estivesse a aterrar numa pista normal", contou esta testemunha ao CM.



Nesta altura, a torre de controlo pediu a outra aeronave ligeira que passava na zona para tentar sobrevoar o local e perceber o que se tinha passado após o alerta. A resposta também não indicou qualquer problema com os pilotos . "Eles feriram pessoas na praia (...) Ele está a reportar que tem feridos na praia (...) Eu estive agora a falar com eles. A tripulação está bem. Foram pessoas da praia. Eles estão bem, eles estão bem", foram as indicações que se seguiram e que demonstram muita calma.



Voluntários para depor

Várias pessoas que assistiram ao acidente voluntariaram-se para prestar testemunho na Autoridade Marítima. Segundo apurou o CM, algumas deslocaram-se mesmo às instalações da Polícia Marítima, na Costa da Caparica, tendo sido recolhidos os seus nomes e contactos.



Polícia Marítima ouviu ocupantes e testemunhas

As diligências da Polícia Marítima foram encerradas ontem perto das 21h00, confirmou o comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Paulo Isabel, que acompanhou todas as operações. A Polícia Marítima ouviu os ocupantes e testemunhas.



Pormenores

Aterrar noutra praia

O concessionário do bar de uma praia anexa estranha que a aeronave não tenha tentado de imediato a aterragem. "Ele já vinha com problemas. Não se percebe porque passou as rochas, para uma zona onde havia mais gente", disse ao CM.



Asa da aeronave partida

Os danos na aeronave eram visíveis. A asa estava partida, mas não se sabe se a destruição aconteceu antes ou depois da queda. O aparelho foi retirado do areal pelas 19h00.



Homicídio negligente

O piloto foi ainda ontem constituído arguido, por indícios de homicídio negligente, mas só hoje é que será formalmente interrogado pela magistrada do Ministério Público. A procuradora decidirá depois se o homem vai ser ouvido pelo juiz, para aplicação de medidas de coação mais graves.



Atleta do Benfica ‘salva’ piloto

uO basquetebolista do Benfica Nicolas dos Santos revelou que ajudou o nadador-salvador a evitar agressões. "[As pessoas] queriam bater no piloto e no tripulante, também eles cheios de medo. Eu meti-me no meio para tentar evitar que acontecesse outra tragédia".