Testemunhos de quem perdeu tudo no fogo do Pinhal de Leiria

Apesar dos avisos, o Estado não cuidou da limpeza dos terrenos.

Por Mónica Palma, S.A.V. e Manuela Guerreiro | 01:30

Um enorme manto preto tomou conta do Pinhal de Leiria. As chamas levaram o verde da mata, devoraram casas e destruíram negócios de uma vida. Mas não travaram os lamentos de quem tudo perdeu. De quem tenta reaver os sonhos e não consegue. O Pinhal morreu, mas de quem é a culpa? Quem deveria ter cuidado daqueles terrenos? Quem o deveria ter limpo?



"Perdi tudo. Perdi a minha casa e uma vida de trabalho. Levantámos esta casa, tijolo a tijolo. E agora ficámos com a roupa que tínhamos no corpo e com os animais que conseguimos salvar. As pessoas perderam as casas por causa da mata do Estado. Foi o fogo que veio de fora e entrou. Não foi ao contrário." Daniel Batista, 39 anos, de Vieira de Leiria, olha em redor e vê a casa despida, paredes derrubadas, entulho por todo o lado. Encolhe os ombros, mas não baixa os braços. Tanta coisa por fazer e os apoios que não chegam. Não tem seguro, não sabe se tem licença.



Certeza só uma: paga IMI e até paga mais este ano do que no ano passado. No fogo perdeu também um armazém onde guardava os materiais de suporte à atividade de vendedor ambulante: arcas frigoríficas e comida. Estima o prejuízo em 18 mil euros.



"Não podia abandonar a minha casa"

A história de Jesus Francisco Varela é de uma resistência incrível ao fogo devorador. "Os bombeiros vieram e perguntaram: vive aqui algum idoso? Eu respondi – o idoso sou eu. Venha connosco, disseram, mas não podia abandonar a casa. Tinha de a ir molhando."



"Negligência dos outros levou-nos a velhice"

Manuela Feijão não deixa a família ir abaixo. O fogo levou-lhe o ganha-pão quando cavalgou o Pinhal de Leiria, passou os terrenos vizinhos, que também não estavam limpos e devorou a oficina do marido. "Não sobrou nem uma chave de fendas", lamenta: "A negligência dos outros levou tudo o que tínhamos para a nossa velhice."



"O pinhal era uma bomba-relógio"

"Tínhamos uma bomba-relógio naquele pinhal. Não foi por falta de aviso." Filipe Pereira, mecânico de 42 anos, perdeu a oficina e os quatro carros de clientes que estavam lá dentro. "Ficou a minha mulher sozinha a trabalhar, com dois filhos para criar e uma casa para pagar, mas não será isto que me vai derrubar."



Já ardeu um décimo das matas nacionais

Dez por cento dos 525 mil hectares sob regime florestal (as matas nacionais e os perímetros florestais) arderam nos fogos ocorridos até 16 de outubro, revelou ontem o relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Entre os 55 225 hectares ardidos nessas áreas encontram-se, por exemplo, 100% do Perímetro Florestal das Serras de São Pedro Dias e Alveito (Poiares), 99% da Mata Nacional da Margaraça (serra do Açor), 80% da Mata Nacional de Leiria, 82% da Mata Nacional do Pedrógão, e 90% do Perímetro Florestal da Penoita (Vouzela), entre outras reservas. Em parques nacionais arderam 37 332 hectares, 5,2% do total. Os mais afetados foram o Monumento Natural Portas de Ródão (71,8%) e a serra do Açor (79,3%). A serra da Estrela perdeu 20116 hectares (22,6%) e a Gardunha 5 510 (52,4%).