Texugo salvo em hipotermia

Animal foi encontrado muito debilitado em Vila Real de Santo António.

Por Ana Palma | 10:22

A Polícia Marítima (PM) de Vila Real de Santo António resgatou, quinta-feira, na praia de Cacela Velha, um texugo que se encontrava muito debilitado. Segundo o CM apurou junto do comandante Fernandes Palma, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, "o animal aparentava estar em hipotermia e bastante fraco, tendo sido encontrado na zona da barra do Acém".



O texugo foi recolhido pelos agentes da PM e entregue em seguida no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, onde está a ser tratado.