“Tinha ‘granda’ mala cheia de guita”, diz o motorista de Sócrates

João Perna fez várias críticas aos gastos avultados do patrão e disse que ia entregar dinheiro “a uma mula”.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

João Perna, motorista de José Sócrates, falava sem qualquer pudor ao telefone e foi assim que comprometeu o patrão no processo Marquês. Revelou a amigos e a familiares de onde vinha o dinheiro e mostrava-se chocado com os gastos avultados do antigo primeiro-ministro, que não olhava a despesas.



"Ainda hoje o outro foi lá com uma ‘granda’ mala cheia de guita [dinheiro], como é que aquilo desaparece? Isto é um crime. Isto, isto é um crime, como é que desaparece de um momento aquilo, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. O outro foi lá levar uma mão-cheia de massa. Ainda agora, só de telefone, 1500 euros. De telemóvel, porra, até dói, não é?", afirma Perna à ex-mulher, num telefonema intercetado a 19 de fevereiro de 2014.



O homem que levava a "mala cheia de guita" era Carlos Santos Silva, diz a acusação do Ministério Público. Mas não foi só nesta escuta que o motorista tramou Sócrates. Num telefonema para a ex-mulher realizado a 28 de julho de 2014, João Perna afirmou: "Ele está com o outro gajo... Ainda não saiu dali de casa, com o gajo que lhe costuma trazer o dinheiro."



O motorista referia-se, mais uma vez, a Santos Silva, que reuniu-se com Sócrates. Nesse verão de 2014, o antigo primeiro-ministro tinha sido informado por Afonso Camões, então presidente do conselho de administração da Agência Lusa, de que o Ministério Público tinha em curso uma investigação contra si.



João Perna criticou também em diversos momentos os elevados gastos que José Sócrates tinha com as mulheres. É que era o motorista que na maioria das vezes servia de intermediário. João Perna ia buscar o dinheiro a Santos Silva e entregava-o às amigas do antigo primeiro-ministro.

A 5 de agosto de 2014, o motorista está ao telefone com uma amiga e desabafa que ainda não tinha conseguido ir de férias pois tinha mais um pedido. "Tenho de entregar dinheiro a uma mula", revela Perna.



A acusação descreve depois que Perna estava a referir-se a Célia Tavares, antiga namorada de Sócrates, e que, segundo o processo, terá sido beneficiada com elevadas quantias de dinheiro. No dia seguinte a esta conversa, o motorista entregou a Célia Tavares mil euros. A amiga de Sócrates enviou logo de seguida um SMS ao antigo primeiro-ministro a agradecer a ajuda financeira.



João Perna chegou também, numa outra conversa com um amigo, a revelar que o dinheiro "não vinha dos bancos", mas sim "do esconderijo".



Responde por dois crimes

O motorista João Perna está acusado de dois crimes. Responde por branqueamento de capitais e também por um outro crime de detenção de arma proibida.



Preso quase um mês

João Perna chegou a estar em prisão preventiva durante quase um mês. A 19 de dezembro de 2014, o motorista passou para prisão domiciliária. Atualmente está em liberdade.



Irmã apresentou

A acusação revela que João Perna conheceu José Sócrates através da irmã, que era funcionária do Partido Socialista. Começou a trabalhar com Sócrates em 2011, quando aquele saiu do governo.



Várias entregas

Perna entregava também dinheiro à mãe de Sócrates, à ex-mulher daquele, Sofia Fava, e também a um dos filhos do antigo primeiro-ministro.



Apreendidos mais de 100 mil euros em agência do BES

Entre os vários cofres arrendados por Carlos Santos Silva, destaca-se um localizado numa dependência bancária do BES. Nesse cofre, o amigo de Sócrates escondeu 100 mil euros, que foram apreendidos durante a investigação na operação Marquês. O empresário guardava também no cofre diversa documentação, nomeadamente confirmações de depósitos em contas na Suíça.



Dinheiro estava guardado em oito cofres

A acusação do Ministério Público refere que o dinheiro atribuído a Sócrates era guardado em oito cofres. Cinco deles estavam situados em agências bancárias e os restantes em casas. Santos Silva era um dos arguidos que possuíam um cofre pessoal. Segundo a investigação, o empresário da Covilhã guardava ali o dinheiro para satisfazer possíveis necessidades imediatas de Sócrates. Santos Silva tinha ainda um cofre num banco na Suíça, onde foram guardadas elevadas quantias de dinheiro.



Razões para recusa de juiz têm de ser "fortes e objetivas"

O pedido de afastamento de um juiz de um processo é um direito das partes, mas a decisão não é simples e imediata.

Sem se pronunciar sobre o caso concreto da operação Marquês, o juiz João Paulo Raposo, secretário-geral da Associação Sindical de Juízes, lembra que a decisão cabe a um tribunal superior e as razões têm de ser fortes e objetivas. "Suscitar o afastamento é sempre legítimo. É um direito das partes quando têm dúvidas ou não aceitam que determinado juiz possa ser absolutamente isento num determinado caso", refere o magistrado.



Raposo esclarece que a decisão caberá a um tribunal superior, que "irá decidir se essas condições de falta de isenção se verificam". E lembra que as razões têm de ser "fortes, objetivas e estruturadas".



No caso da operação Marquês, a questão está a ser suscitada pelo facto de o juiz de instrução já ter tomado decisões em determinado sentido no processo. Para Raposo, "não é por haver alguém que diz que as condições de imparcialidade não se verificam que automaticamente isso vai acontecer". Cabe ao tribunal superior avaliar e "não o fará de ânimo leve", frisa.