Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Tinha medo que o bruxo lesse mentes”

"Não acredito em bruxas, mas respeito", diz testemunha do julgamento da Máfia de Braga.

Por A.I.F. | 08:29

Gracinda Pimenta, que pertencia ao Partido Democrático Republicano do qual Pedro Bourbon era vice-presidente, disse ontem, no julgamento da Máfia de Braga, que tinha medo do bruxo da Areosa, que também fazia parte do partido.



"Tinha medo por ele ser bruxo, não acredito em bruxas, mas respeito. Pensava: será que ele me vai ler o pensamento, a mente?", disse Gracinda.



A testemunha confirmou ainda no Tribunal de São João Novo, no Porto, o álibi de Pedro Bourbon para o dia do rapto do empresário João Paulo Fernandes, ocorrido a 11 de março de 2016, em Braga.



Garantiu que o advogado esteve nesse dia em Lisboa e que no dia seguinte foram para Évora. "Ele estava normal nesses dias, não notei nada de estranho", frisou.