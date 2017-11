Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tio e sobrinho morrem em despiste após festa

João Geadas, 34 anos, e Rúben Mousinho, de 18, ficaram carbonizados dentro do BMW.

Por Pedro Galego | 01:30

Dois homens morreram na madrugada de ontem num brutal despiste na Estrada Municipal 504, perto de Santo Amaro, Sousel. As vítimas mortais, João Geadas, de 34 anos, e Rúben Mousinho, de 18, eram tio e sobrinho e ficaram encarceradas no BMW, que se incendiou após embater em várias oliveiras. No carro, seguiam ainda Fábio Mousinho, irmão de Rúben, e Leonardo Ramos, ambos de 21 anos, que ficaram gravemente feridos.



Os corpos foram encontrados já carbonizados pelas equipas de socorro que chegaram ao local. "O carro estava totalmente tomado pelas chamas, com duas vítimas no interior, encarceradas. Estavam mais dois feridos no exterior, considerados graves, que depois de assistidos foram encaminhados para o hospital de Portalegre", disse ao CM fonte dos Bombeiros.



Um dos feridos foi depois transportado de helicóptero para Lisboa. As vítimas residiam em Estremoz. Ao que o CM apurou, voltavam para casa depois de terem estado numa festa, em Fronteira.



Terá sido um dos sobreviventes a dar o alerta às autoridades, pela 01h08.



A GNR está a investigar as causas do sinistro. Os corpos das vítimas mortais recolheram à Medicina Legal de Portalegre, onde serão autopsiados.



PORMENORES

Meios

Estiveram no local 47 operacionais, com 19 viaturas, dos Bombeiros de Sousel, Monforte, Fronteira, Estremoz, uma ambulância do INEM e a GNR.



Local

O acidente aconteceu numa reta, após uma curva ligeira à esquerda. Os destroços do carro ficaram espalhados por mais de 50 metros de extensão.



Mais mortos, acidentes e feridos desde janeiro

Este ano e até 21 de outubro, morreram 409 pessoas nas estradas portuguesas, mais 57 do que no mesmo período de 2016. Verificaram-se 103 341 acidentes, dos quais resultaram 1759 feridos graves e 33 035 ligeiros.



Os acidentes de moto provocaram já mais de 70 mortos este ano.



Vítima abandona local de acidente

Um homem, de 40 anos, foi transportado ontem para o hospital de Faro depois do despiste da moto que conduzia, na A22, em Vila Real de Santo António.



Quando o socorro foi chamado, não se sabia do paradeiro da vítima, que foi encontrada pouco tempo depois numa berma.