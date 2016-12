Tio pedófilo abusa de duas sobrinhas

O pedófilo foi detido na quarta-feira, em casa, depois de ouvidos os depoimentos das duas vítimas. Foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães que decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais grave.

O que achou desta notícia?







83.1% Muito insatisfeito

83.1%

3.9%

3.9%

13% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.1% Muito insatisfeito

83.1%

3.9%

3.9%

13% Muito satisfeito Outras 77 pessoas também já deram o seu contributo pub

Suportou os abusos sexuais às mãos do tio durante pelo menos cinco anos, sempre em silêncio. Mas, quando percebeu que a irmã, com cerca de dez anos, era a nova vítima do reformado, não aguentou a revolta e fez queixa na Polícia Judiciária de Braga. Em poucos dias, os inspetores detiveram o pedófilo, que vivia numa freguesia do concelho de Guimarães. Vai aguardar julgamento na cadeia de Braga.O homem, de 60 anos, nunca levantou qualquer suspeita por parte dos familiares, nem os pais das duas vítimas desconfiaram que as meninas eram violadas pelo sexagenário, em quem tinham total confiança e a quem deixavam entregues as crianças quando precisavam de se ausentar ou quando estas voltavam mais cedo da escola.A primeira vítima, que agora já tem mais de 18 anos, nunca teve a coragem para denunciar o que sofria às mãos do próprio tio, com abusos repetidos na residência do arguido, sempre que ambos ficavam sozinhos. Fê-lo ao perceber os avanços sobre a irmã.