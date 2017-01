Tiros em autocarro após dérbi do Minho

Desconhece-se, para já, se quem efetuou os disparos pretendia, de facto, atingir o autocarro da empresa de segurança ou se confundiu a viatura com uma das que transportaram adeptos do Vitória. Os disparos foram efetuados a pouco mais de um quilómetro do estádio, e uma hora e um quarto depois do final do jogo.A PSP manteve-se no local até depois das 02h00, garantindo a segurança de uma brigada da Polícia Judiciária de Braga, que recolheu diversos vestígios e assumiu a investigação do crime. As autoridades mantêm todos os cenários em aberto, admitindo até que o caso possa não estar relacionado com o jogo.O Sporting de Braga já veio dizer que repudia qualquer tipo de violência e que confia no trabalho das autoridades.