Homem dispara contra vizinhos irmãos e faz um ferido

Agressor disparou pelo menos oito tiros de caçadeira, no centro de Braga.

Um homem foi esta quinta-feira detido em Braga, após ter disparado pelo menos oito tiros de caçadeira contra dois irmãos, seus vizinhos.



Uma das vítimas ficou ferido numa perna



O pai dos homens que foram atingidos conta à CMTV que o vizinho disparou quando os seus filhos entraram no quintal, pouco depois da hora de almoço. Conta que nunca tinha visto o vizinho com armas e diz não compreender o que se terá passado. "Não tenho relacionamento com ele, não sei o que se terá passado", conta João Lopes.



"Há tantos anos que vivemos aqui, não estava à espera disto. Nunca houve nenhum problema com ele", conta o pai das vítimas.



O autor dos disparos vive no rés-do-chão e disparou contra os homens que vivem no andar de cima do mesmo prédio. O tiroteio aconteceu na Rua Sá da Bandeira, no centro de Braga.



A PSP deteve o agressor, a quem terão sido apreedidas várias armas.