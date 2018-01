Tiroteio em Carregal do Sal faz dois feridos

Um dos envolvidos é militar da GNR.

18:37

Dois homens envolveram-se, esta tarde, num confronto físico em Laceiras, no Carregal do Sal, que terminou com o disparo de uma arma de fogo.



Segundo apurou o CM, um dos envolvidos é militar da GNR.



O alerta foi dado perto das 16h00, esta segunda-feira.



Duas pessoas ficaram feridas no incidente, que terá acontecido numa zona mais isolada, junto a uma capela. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Viseu.



As autoridades estão no local a investigar o sucedido.

Em atualização