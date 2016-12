Tiroteio em Loures acaba com quatro detidos

De acordo com a PSP, os quatro detidos deverão ser presentes na terça-feira a tribunal para conhecerem as medidas de coação.



Entretanto, em declarações à Lusa, fonte da Câmara de Loures informou que vai adiar uma operação de colocação de geradores de energia agendada para terça-feira neste bairro.



"Por uma questão de segurança, vamos reavaliar a situação e, em princípio, esta operação passará para quarta-feira", adiantou a mesma fonte.



As cerca de 70 famílias que moram no bairro da Torre, em habitações precárias e ilegais, vivem há dois meses sem eletricidade, uma situação que já motivou um pedido de ajuda "urgente" por parte da associação de moradores e de movimentos de apoio à habitação.



No decorrer desta operação foram apreendidas ainda quatro caçadeiras.De acordo com a PSP, os quatro detidos deverão ser presentes na terça-feira a tribunal para conhecerem as medidas de coação.Entretanto, em declarações à Lusa, fonte da Câmara de Loures informou que vai adiar uma operação de colocação de geradores de energia agendada para terça-feira neste bairro."Por uma questão de segurança, vamos reavaliar a situação e, em princípio, esta operação passará para quarta-feira", adiantou a mesma fonte.As cerca de 70 famílias que moram no bairro da Torre, em habitações precárias e ilegais, vivem há dois meses sem eletricidade, uma situação que já motivou um pedido de ajuda "urgente" por parte da associação de moradores e de movimentos de apoio à habitação.

O que achou desta notícia?







18.3% Muito insatisfeito

18.3% 6.7%

6.7% 3.3%

3.3% 5%

5% 66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







18.3% Muito insatisfeito

18.3% 6.7%

6.7% 3.3%

3.3% 5%

5% 66.7% Muito satisfeito Outras 60 pessoas também já deram o seu contributo pub

A PSP deteve esta segunda-feira quatro pessoas e apreendeu quatro armas de fogo na sequência de um tiroteio no bairro da Torre, no concelho de Loures, informou à agência Lusa fonte policial.O subcomissário da PSP Hugo Abreu, das relações públicas do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, adiantou que os incidentes tiveram início cerca das 10:40 e prolongaram-se até ao início da tarde."Fizemos uma primeira operação de manhã, tendo sido detidas duas pessoas e outra à tarde com mais duas detenções", adiantou, ressalvando que as autoridades desconhecem, "para já", o que esteve na origem desta troca de tiros.