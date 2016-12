Tocam sineta e atacam idosos

O caso foi comunicado à GNR, mas a investigação passou para a Judiciária do Porto, que já esteve na casa a recolher vestígios.



Após o crime, a dupla fugiu a pé em direção à EN204, que liga Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão - e onde estaria uma viatura à sua espera.O caso foi comunicado à GNR, mas a investigação passou para a Judiciária do Porto, que já esteve na casa a recolher vestígios.

Ao ouvir o som da sineta que serve de campainha, o casal de idosos, ambos de 81 anos, abriu a porta, pensando que era um dos filhos que o tinha ido visitar, na madrugada de ontem, em Avidos, Vila Nova de Famalicão. Foram surpreendidos por dois homens encapuzados e armados com uma caçadeira, que os ameaçaram de morte e obrigaram a abrir o cofre. Antes da fugirem com 300 euros em dinheiro e um fio de ouro, a dupla espancou as duas vítimas.O ataque durou pouco mais de dez minutos. "Eles entraram na casa de cara tapada e já sabiam ao que iam. Disseram que queriam ir ao quarto para que fosse aberto o cofre. Eles sabiam tudo", contou aoa nora do casal de idosos - um antigo funcionário do Tribunal de Famalicão e uma professora primária.As duas vítimas sofreram ferimentos no rosto, provocados pelos murros desferidos pela dupla de assaltantes. "Eles ficaram com a cara toda pisada. Ainda estão muito assustados com esta situação", descreveu a nora, referindo que os mesmos foram socorridos pelos bombeiros. Ontem de manhã, as vítimas deslocaram-se ao Gabinete Médico-Legal de Braga, onde realizaram vários exames, que confirmaram as agressões.