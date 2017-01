Tomate trama GNR corrupto

O que achou desta notícia?







Um cabo da GNR vai ser julgado por corrupção. Manuel Matias, da Unidade Nacional de Trânsito, é suspeito de ter passado informações sobre operações a um empresário e a um industrial, igualmente arguidos no processo.Segundo a investigação. O militar ‘vendia’ informações que permitiam ao gerente de uma empresa da Azambuja, que tinha a seu cargo o transporte de tomate para as fábricas de distribuição, contornar a fiscalização. Por esse ‘favor’, recebeu um radiador e jantes para o seu veículo, avaliados em 150 euros.O despacho de pronúncia sustenta que, entre 2012 e 2015, o cabo da GNR ‘cedeu’ aos arguidos ‘informações sobre operações de fiscalização, nomeadamente a sua localização e duração temporal’. ‘Como contrapartida dessas informações, de acordo com o estabelecido, com os demais arguidos, recebeu Manuel Matias, por parte de Joaquim Clemente e Lourenço Silva, bens e serviços indevidos.’ O julgamento, ainda sem data marcada, vai decorrer em Lisboa.