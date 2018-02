Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tondela prevê gastar 500 mil a limpar matas

Autarcas consideram que Governo também tem de assumir responsabilidades na questão dos incêndios.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:55

"O Governo não pode fugir às responsabilidades e delegar nas autarquias competências para que resolvam a questão dos incêndios. Este é um problema de todos", disse este domingo José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela (PSD), em reação às declarações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que promete ressarcir os municípios de quase tudo o que gastarem na limpeza das matas e terrenos privados, caso os proprietários não o façam até 15 de março. O autarca estima gastar mais de meio milhão de euros na limpeza de terrenos.



Até dia 15 de março, recorde-se, os proprietários estão obrigados a limpar os terrenos 50 metros à volta de casas e empresas, 100 metros em redor das povoações e 10 metros nas estradas, linhas ferroviárias ou da rede elétrica. Findo esse prazo, as autarquias têm até 30 de maio para se substituírem aos proprietários



"Não há tempo para tudo. Têm de estabelecer-se prioridades em cada concelho", adiantou José António Jesus.



Esta matéria está longe de reunir consenso entre Governo e autarquias. Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), recusou ontem prestar declarações referindo que o tema vai ser novamente analisado na reunião do Conselho de Concertação Territorial com o primeiro-ministro, no final deste mês.



Valdemar Alves, presidente da câmara de Pedrógão Grande, considerou "curto" o prazo para se proceder à limpeza dos terrenos e garantiu que as câmaras "precisam de financiamento para fazer face a estas questões de desígnio nacional".



Pôs ainda em causa a operacionalidade da linha de crédito de 50 milhões de euros disponibilizada pelo Estado que definiu que os municípios podem pedir o reembolso aos proprietários ou ficar com o lucro da madeira vendida nas zonas que tiverem de limpar.



Placas queimadas oito meses depois

Fora das vias principais do concelho de Pedrógão Grande, a maior parte das placas queimadas pelo fogo continua por substituir. "Vejo este cenário de morte todos os idas ", diz Dina Duarte, de Nodeirinho.